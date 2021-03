Come riportato dal quotidiano inglese Mirror, il contratto del norvegese Martin Odegaard, che sta convincendo tutti in Premier League, prevede una clausola di rescissione di circa 350 milioni di euro, che renderebbe l’affare proibitivo per l’Arsenal.



I Gunners proveranno quindi a trattare con Real Madrid per provare ad abbassare il prezzo ed assicurarsi il trequartista classe ’98, sfruttando il bisogno di fare cassa che hanno le merengues per potersi permettere uno fra Haaland e Mbappé.