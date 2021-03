Il trequartista Martin Odegaard, dopo non aver convinto nei primi mesi del suo ritorno al Real Madrid, a gennaio era stato ceduto in prestito all’Arsenal. L’aria di Londra, più siile a quella della Norvegia di cui è appena diventato capitano, deve avergli fatto ritrovare le qualità che aveva messo in mostra lo scorso anno con la Real Sociedad.



Nell’ultimo mese, infatti, il ventiduenne ha conquistato Arteta ed è diventato un giocatore fondamentale per i Gunners, fino all’exploit raggiunto la scorsa settimana quando, tre giorni dopo aver segnato all’Olympiacos in Europa League, ha pareggiato il North London Derby contro il Tottenham, poi vinto 2 a 1.



Secondo il Daily Mail, l’Arsenal farà un tentativo con il Real Madrid per tenerlo anche la prossima stagione, in prestito o a titolo definitivo, idea che potrebbe non dispiacere ai blancos, che probabilmente dovranno far cassa per finanziare l’acquisto di uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato.