Dopo la gara di stasera contro il Siviglia, nessuno dei protagonisti dell'affaire Arthur potrà più nascondersi. Le assenze per infortunio di Frenkie de Jong e Sergi Roberto limitano, infatti, a quattro le opzioni che avrà Quique Setién per formare il proprio centrocampo a tre: a Sergio Busquets e Arturo Vidal, sicuri di un posto nell'undici titolare, il tecnico del Barcellona dovrà affiancare uno tra Ivan Rakitic e Arthur Melo. Per chi rimarrà fuori la bocciatura sarà cocente, soprattutto se a rimanere fuori sarà la mezzala brasiliana. E già, perché Rakitic ha già un piede e mezzo fuori dal Barça e nelle prime due gare disputate dalla ripartenza non è mai andato oltre il 5 in pagella, dimostrando di avere la testa altrove. Come si legge su Tuttosport, Juventus e Barcellona sperano ancora di riuscire a convincere Arthur a cambiare idea per non mandare in fumo un'operazione da 60-70 milioni di euro (che include anche Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio), necessaria a entrambe le società per far quadrare i bilanci che dovranno presentare il prossimo 30 giugno.