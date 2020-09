Kwadwo Asamoah non rientra nei piani di Antonio Conte. L’esterno ghanese ha ancora un anno di contratto con l’Inter, ma coltiva il desiderio di giocare con maggiore continuità e per questo motivo sta valutando col suo agente la possibilità di cambiare aria. Proseguire in nerazzurro sembra francamente impossibile, il ginocchio di Asamoah risente delle fatiche accumulate e per questo motivo il suo fisico andrebbe gestito. Con Conte questo è impossibile, per il tecnico salentino non esistono differenze: doppio allenamento quotidiano (quasi sempre) e stesso tipo di lavoro per tutti. Chi regge gioca, chi non resta indietro è perduto.



FUTURO IN TURCHIA? - In Serie A qualcuno ha provato a informarsi ma l’ingaggio di Asamoah è proibitivo per molti dei club del nostro campionato. L'ex Juve guadagna circa tre milioni di euro a stagione e, a meno che non decida di decurtare i propri emolumenti (o accettate una buonuscita dai nerazzurri e spalmare su più anni), dovrà salutare l’Italia. Dalla Turchia qualcosa si è mosso, il Fenerbahce e il Galatasaray hanno raccolto informazioni, ma non possiamo ancora parlare di trattative. Il futuro di Asamoah è ancora tutto da scrivere ma l’Inter sembra destinata a diventare per lui il passato.