Malgrado un avvio di campionato al di sotto delle aspettative generali e qualche mugugno di troppo, la posizione di Christian Bucchi sulla panchina dell'Ascoli non pare in discussione.



Come riferisce l'edizione odierna del Corriere Adriatico, a tranquillare il tecnico è il patron Pulcinelli in persona il quale, al termine della gara di sabato scorso, persa 3-1 contro il Parma, avrebbe dichiarato esplicitamente: "Bucchi non è in discussione".