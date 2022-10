: il suo mancino vincente è arrivato prima che la frenesia potesse prendere il sopravvento o che i mugugni dello Stadium potessero trasformarsi in un avversario difficile da gestire. Della fascia sinistra è uno specialista, meglio qualche metro indietro rispetto a quando Allegri lo proponeva da attaccante nel 4-3-3: a tutta fascia sa lasciare il segno come fatto anche nel 3-5-2 di Eintracht e Serbia, in questo 4-4-2 ha proposto forse la miglior prestazione di questa stagione.chissà che non possa avere ragione chi sussurra di un possibile adattamento nel tempo anche al ruolo di terzino puro che ad oggi non è ancora nelle sue corde. Ci sarà modo di valutarlo in ogni caso, solo da gennaio la Juve sarà al completo e comunque si augura di dover gestire risorse anche in Europa.Anche via social la Federazione serba ricambia i complimenti e i ringraziamenti della Juve dopo la perla di Nations League. Lafunziona.