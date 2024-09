Atalanta, Rui Patricio contro il Como? Perché può giocare lui e non Carnesecchi

Qualche giorno faha vissuto una notte da sogno: clean sheet contro l'Arsenal al debutto assoluto in Champions League. Una notte magica davanti ai suoi tifosi dell'Atalanta, il club che in estate ha resistito a ogni richiesta dichiarandolo più volte incedibile. Classe 2000, è uno dei talenti talenti usciti dal settore giovanile nerazzurro e con gli anni è diventato il titolare della porta dell'Atalanta.- Ceduto Musso all'Atletico Madrid, quest'anno il vice Carnsecchi è l'ex romanista Rui Patricio. Più di un secondo. Anche quest'anno infatti Gasperini tenderà ad alternare i due portieri, e. Gasp sta studiando la formazione da schierare nel posticipo e valuta un cambio in porta, ma senza cambiamenti nelle gerarchie: sarebbe un semplice turnover al quale ci ha abituato già in passato.

- L'Atalanta ha deciso di prendere Rui Patricio dopo che la trattativa tra il portiere svincolato e il Monza era saltata;per poter lasciare spazio a Carnesecchi come titolare. Rui Patricio ha firmato un contratto di un anno con scadenza fissata a giugno 2025, e ora potrebbe essere arrivato il momento del debutto in nerazzurro.