Dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, i giocatori dell'Atalanta godono di un lunedì di riposo. La preparazione in vista della prossima gara, sabato alle 18 al Gewiss Stadium contro l'Udinese, riprenderà domani pomeriggio a porte chiuse.



Sotto la lente d'ingrandimento due veterani in via di recupero: il trequartista Mario Pasalic, reduce da una distorsione alla caviglia, e l'attaccante Duvan Zapata, alle prese con una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della coscia. Già da martedì proveranno entrambi ad aumentare i carichi di lavoro per potere riaggregarsi al gruppo entro giovedì e offrire così a mister Gasperini un'alternativa alla linea a tre con Boga, Lookman e Højlund nel suo classico 3-4-1-2.