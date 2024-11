Atalanta, Gasperini: "Consapevolezza frutto dell'anno scorso, per lo Scudetto bisogna crescere". E su Conte...

Getty Images

: "Noi pensiamo di misurarci anche con queste squadre. Queste partite sono una bilancia anche per noi. Sapevamo benissimo che avremmo dovuto fare una prestazione di livello e ci siamo riusciti.; siamo ulteriormente cresciuti in personalità e anche in tecnica. Oggi abbiamo sfoderato una partita bellissima per noi e soprattutto per il valore dell’avversario".

- Alla domanda su una, dopo il successo al Maradona, Gasperini ha risposto così: "Oggi abbiamo giocato contro la prima in classifica e abbiamo fatto una grande partita. Noi abbiamo bisogno di crescere, non tanto nel nucleo molto forte dei giocatori che ci sono, però stiamo avendo buone risposte.".- Il tecnico dei bergamaschi ci ha tenuto a sottolineare l'importanza di chi subentra a gara in corso: ", ma possono essere raggiunti dagli altri e me lo auguro. Però si può essere determinanti anche dalla panchina, oggi lo è stato il gol di Retegui, mercoledì contro il Monza lo sono stati Zappacosta e Samardzic.".

- ". Hanno già fatto delle cose straordinarie e non è la partita di oggi che mi fa cambiare idea" ha concluso Gasperini.