Quanto ha pagato l’Atalanta Retegui

Mateo Retegui è stato l’acquisto a sorpresa dell’Atalanta. Improvviso e non programmato. In 48 ore i nerazzurri hanno preso l’attaccante della Nazionale dal Genoa per sostituire un altro centravanti azzurro:, che durante un’amichevole ha riportato la lesione del crociato anteriore, del menisco e del legamento collaterale del ginocchio sinistro.- La prima offerta dell’Atalanta presentata al Genoa per Retegui era inferiore ai 18 milioni, ed è stata subito rispedita al mittente. La richiesta iniziale che facevano i rossoblù era di 35 milioni di euro, ma nel giro di pochi giorni le due società si sono venute incontro fino a trovare l’intesa totale:che entreranno nelle casse del Genoa al verificarsi di determinati obiettivi personali e di squadra. Retegui ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2029.

- I nerazzurri stavano studiando anche il profilo di, uno dei migliori talenti danesi sul quale l’Atalanta aveva messo gli occhi. Prima dell’infortunio di Scamacca, l’idea era quella di provare a fare un tentativo per Óskarsson con l’obiettivo di farlo crescere dietro all’attaccante titolare: un’alternativa dal grande potenziale e un possibile futuro da protagonista. Ma il ko di Scamacca ha cambiato i piani della dirigenza, che ha preferito andare su un giocatore pronto da subito.