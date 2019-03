Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, domani pomeriggio non sarà in panchina a guardare la sua Atalanta tentare di battere il Chievo e staccarsi ancora di più dalla Fiorentina, ieri sconfitta dal Cagliari. Della squalifica non vuole parlare, preferisce concentrarsi sul campo: "Non ho niente da commentare, è già uscito un comunicato. Sul campo non sarà una partita scontata, loro hanno giocato sempre in maniera molto equilibrata, anche le ultime con Milan e Torino. Hanno tante insidie e giocano molto bene fino al novantesimo, potrebbe essere una gara equilibrata".



L'AVVERSARIO - "Bisogna sfatare questo mito che è scontata, tutti lo dicono. La classifica potrebbe indurre a previsioni ma il recente passato dimostra che ogni partita fa storia a sè, gli episodi possono decidere le gare. Noi dovremo giocare bene, ci servono punti perchè avevo detto che il punto lo avremmo fatto dopo la sosta. Non dobbiamo sbagliare, il rischio è quello ma noi non la prendiamo sottogamba". CONDIZIONE FISICA - "A parte Toloi out, che tornerà in gruppo tra una settimana dopo la sosta, gli altri stanno tutti bene e sono a disposizione. I cinque diffidati? Non ne terrò conto, anche perchè è difficile a questo punto del campionato capire quale sarebbe il momento migliore per fare a meno di certi giocatori. E' inutile fare calcoli, preferisco pensare partita dopo partita, non preserverò nessuno dei cinque diffidati".



LOTTA EUROPEA - "Non abbiamo in mano ancora niente, è troppo presto. Ora come ora tutte le squadre sono dentro alla lotta europea. Ci sono troppi pochi punti di differenza ancora. Per me, sia il Milan che il Torino, che le romane, ma anche la Sampdoria, sono in corsa per l'Europa. Ogni giornata è una gara a sè, questa è una lotta ad eliminazione. Noi ancora non abbiamo niente, domani dobbiamo pensare a vincere".