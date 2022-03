L'Atalanta non vuole cadere in un altro caso Romero, ma dovrà tenere gli occhi ben aperti. Il Real Madrid per la sua difesa avrebbe infatti messo gli occhi su Demiral, valutato dai Percassi circa 50 milioni.



L’Atalanta a fine stagione ha già deciso che riscatterà il difensore dalla Juventus: dopo i 3 milioni per il prestito, ne verserà 28 per il riscatto. Ma se dai blancos non dovessero arrivare almeno 50 milioni, il centrale che sta migliorando sempre di più seguendo le orme di Romero grazie alla cura Gasperini.