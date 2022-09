Atalanta sfortunata nella sosta dei nazionali. Dopo gli infortuni di Koopmeiners e Demiral, anche il centrocampista e difensore Giorgio Scalvini si è fermato.



Il classe 2003 era infatti sceso in campo da titolare nel match tra l’Italia Under 21 e i pari età del Giappone (1-1 il risultato finale), ma è stato costretto a uscire, dolorante, al 63′ per un problema al ginocchio. Oggi sono attesi gli esami strumentali da parte dello staff nerazzurro ma l'azzurrino rischia seriamente di non essere convocato per l'importante gara di domenica, alle 18.00, contro la Fiorentina al Gewiss Stadium.