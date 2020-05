Un difensore centrale classe 2000 dal mancino d'oro: è Sven Botman, l'olandese di proprietà dell'Ajax che l'Atalanta sta corteggiando per costruire la retrovia del futuro. Il difensore, alto ben 1,93 m., al momento milita nell'Heerenveen e il responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta Giovanni Sartori l'ha messo sotto stretta osservazione.



COLPO IN PROSPETTIVA. Tra l'altro, l'Heerenveen è anche il club che a suo tempo ha lanciato Marten de Roon, poi esploso con la maglia nerazzurra. I rapporti tra i due club sono ottimi: l'ex capitano delle squadre giovanili olandesi sembra destinato ad approdare a Zingonia per imparare dal più esperto José Luis Palomino per poi prendere il suo posto in campo con la maglia nerazzurra. Dieci i milioni che i Percassi sono disposti a versare per il ventenne di prospettiva. Nella stagione fin qui disputata, Botman ha giocato 26 gare per 90' segnando anche due reti.