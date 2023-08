Dopo la sbornia di acquisti, con De Ketelaere sempre in ballo, ora è tempo per l’Atalanta di sfoltire quella che è diventata una rosa extra large. Gasperini d’altronde è sempre stato chiaro sul volere un numero di giocatori congruo con gli impegni da affrontare. In una stagione con rinnovati impegni europei e velleità di classifica in Serie A, i bergamaschi ora si concentrano sulle cessioni. Ecco chi è da piazzare sul mercato.