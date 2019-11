Dopo il pareggio contro il Manchester City, il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic ha parlato a Sky Sport: "Diciamo che è un buon punto. Ho visto che l’altra partita è finita in parità. Siamo ancora dentro, se facciamo sei punti vediamo dove ci portano. Per come è andata a finire la partita potevamo fare di più. C’è un po’ di rammarico ma se prima della partita qualcuno avesse detto che avremmo fatto un punto lo avremmo preso. Siamo felici perchè abbiamo fatto una grande partita specialmente nel secondo tempo dove abbiamo creato occasioni".