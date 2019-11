Questo pomeriggio il gruppo al completo dell'Atalanta -Duvan Zapata compreso- si è dato appuntamento al Centro Bortolotti di Zingonia per continuare la preparazione in vista della dodicesima giornata di campionato, a Genova contro la Sampdoria, in programma domenica alle 15 allo stadio Ferraris.



Come ha riportato il canale ufficiale Atalanta.it, tutti i nerazzurri hanno preso parte all'allenamento dividendosi tra lavoro in palestra, lavoro con la palla e partitella finale. Domani, sempre a Zingonia, è in programma la rifinitura ma sarà a porte chiuse.