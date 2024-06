Atalanta, retroscena di mercato di Musso: "Quando Gasperini ha scelto Carnesecchi..."

Getty Images

Partito come titolare, è stato poi sostituito in Serie A da Carnesecchi, ma si è reso protagonista in Europa con ottime parate valse il titolo internazionale: il primo trofeo europeo dell'Atalanta. "In questa stagione avevo iniziato il campionato e l'Europa League da titolare.Ho giocato quasi tutte le partite, ma ogni tanto entrava Marco Carnesecchi, un grande portiere italiano. Ero nella formazione titolare e la squadra stava andando molto bene.perché voleva vedere per cosa era lì", racconta al quotidiano argentino Olé.

"Marco ha risposto molto bene, molte volte, eSentivo di essere un titolare e di aver giocato bene.. In seguito,.... Ho dovuto lavorare sodo su questo, mi sono messo a disposizione della squadra, mi sono allenato più duramente che mai perché nel calcio non si sa mai come possono andare a finire le cose. A volte, ciò che ci sembra ingiusto finisce per funzionare. Marco Carnesecchi è un ragazzo di 22 anni,Ero felice per lui. Il nostro buon rapporto ha reso tutto più facile".