Atalanta, segnali di crisi: dalla Champions al campionato, Gasperini studia la cura

Nel calcio è così: con 3 punti guadagnati ieri sera, dopo la vittoria in doppia rimonta con la Fiorentina e l'impresa sfiorata con l'Arsenal,, rientrando in quella griglia scudetto dove l'hanno posizionata gli altri; dopo una sconfitta con la neopromossa Como, invece,. Più che l'aver perso con una squadra che ha dimostrato coraggio e ambizioni, fa in realtà riflettere come sia arrivato questo ko:subito dopo il break che avrebbe dovuto far schiarire le idee. In totale, da inizio stagione, l'Atalanta ha incassato tredici reti in sei partite,Come differenza reti in campionato, grazie ai 10 gol realizzati, ci sono, ma se continuerà così diventerà difficile segnare un gol in più dell'avversario.

- Sicuramentee poi fomentate da tanti addetti ai lavori, che dopo la vittoria della Coppa di Europa League vedevano la squadra di Gasperini tra le candidate allo scudetto, non fanno bene all'Atalanta., come ad Anfield, e che dopo quella notte a Dublino deve ancora prendere le misure. Tredici giocatori diversi, dieci nuovi innesti, un cambio radicale che necessita di tempo. Una prerogativa del gioco di Gasperini:per poi prendere la rincorsa una volta formatasi la salda ossatura di base. La condizione non al meglio di molti ha inciso (, insieme all'infermeria sempre piena di difensori (ora Godfrey e Toloi, ma poco fa anche Djimsiti e Kolasinac) e le sconfitte consono state pesanti anche per il morale. L'energia però può essere trovata anche dalle motivazioni. E ieri, guardando la classifica, non mancavano. Mentalmente,nel giro di pochi giorni può essere difficile, ma è questa la sfida che attende l'Atalanta in questo tour de force autunnale.

Quindi, come venirne fuori?che hanno fatto ben sperare. La forza di reazione messa in campo con la Fiorentina, il testa a testa per oltre un'ora con il Real e per 90 minuti con l'Arsenal, il poker di Lecce., come ha detto ieri il Gasp in conferenza, anche sul gruppo, per trarre giovamento dalla rosa lunga che vede in Samardzic, Brescianini, Zaniolo al top della condizione e Cuadrado degli interpreti potenzialmente in grado di spaccare e ribaltare le partite. Qualche pensiero in più quest'anno sarà riservato allal'obiettivo primario è rientrare nelle prime 24. Ma queste performance maiuscole nell'Europa più bella dovranno