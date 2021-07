Continua la girandola di portieri in casa Atalanta: in attesa di accogliere Musso- che ha diritto alle vacanze dopo la Copa America-e di ricevere un'offerta per Gollini, l’estremo difensore venticinquenne Boris Radunovic lascia la Dea per trasferirsi al Cagliari; sarà il vice Cragno, vecchio pallino di mercato nerazzurro.



Firme in arrivo, la fumata bianca preannunciata due giorni fa è arrivata: il venticinquenne serbo sarà il secondo portiere dei rossoblù nella prossima stagione: l’ex secondo dei sardi, Vicario, ha firmato ieri con l’Empoli.