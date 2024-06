Atalanta, vincente con Pagliuca: non solo i soldi, è la mentalità

AFP via Getty Images

Se si chiede alquali siano gli obiettivi per la prossima stagione, lui non esiterà a rispondere così. Vincere, vincere. L'aveva fatto già a giugno 2023 e il risultato, un anno dopo, è sorprendente. Pagliuca ha vinto tutto.Nella notte italiana, si è giocata la quinta partita di finale tra i Boston Celtics e i Dallas Mavericks: ai biancoverdi di Stephen Pagliuca, loro proprietario e comproprietario dell’Atalanta, serviva una quarta vittoria per chiudere la serie, conquistata sconfiggendo gli avversari per 106 a 88. Un risultato straordinario perché con la vittoria sulla formazione texana dei Dallas Mavericks nella gara 5 delle Finals giocatasi alla TD Garden di Boston, la franchigia dell’Atlantic Division è entrata per la 18esima volta, a 16 anni esatti (17 giugno 2008) dall’ultimo titolo, n

Pagliua, nel giro di 26 giorni, ha riportato a titoli assoluti i campioni americani di basket, a secco da sedici anni, e l’Atalanta che non vinceva una Coppa da sessantuno anni.scrive il club nerazzurro sul suo canale ufficiale. Non è solo questione di soldi, anche se quelli hanno sicuramente aiutato. Da quando c'è lui sono arrivati primaSoprattutto però è la mentalità: da vincente, da uno che punto sempre più in alto senza pensare alla salvezza di percassiana memoria ma sollevando l'asticella proprio come piace a mister Gasperini.urlavano gli atalantini alla festa per la Coppa al nuovo bergamasco d'adozione che gli strizzava l'occhio e un po', nemmeno troppo di nascosto, lo pensava anche lui.