soprannominato 'attaccante-tappezziere e Zampa-gol',e ricorda le sue rovesciate più belle tra il 2006 e il 2007 in diretta Facebook con CalcioAtalanta.it: “sembra di vivere in un film, è un incubo, sono solidalea tutti coloro che hanno perso i loro cari, ma non si molla!”.Voglio dirlo sottovoce ma se riparte la Champions per me l’Atalanta ha buone possibilità di andare avanti. Adesso bisogna vedere quando e come si riparte, l’Atalanta è a mille, gioca bene, se non prende gol i primi 10’…il prezzo del biglietto comunque ne vale sempre la pena, ti diverti a vederla,la bicicletta perfetta arrivata al momento giusto, la ricordo ancora con piacere. Con la girata del 16 settembre 2007 contro la Fiorentina ho vinto l’Oscar del gol più bello del campionato e sono stato premiato daDetto da loro fu un grande motivo di orgoglio per me.ci capivamo benissimo, era difficile marcarci, credo sia stato uno dei migliori attaccanti con cui abbia mai giocato.“Tutto merito del mister, tenere questi giocatori davanti, rischiare sempre, luil’1 contro 1 si richia sempre ma sono grandi campioni e lo reggono sempre. Il primo merito dell’allenatore è il far fare ai giocatori quello che lui ha in testa e ci riesce con la Dea,nelle altre società non ha trovato giocatori così forse. Un fenomeno, bravo, tanto di cappello. Ho visto col City, è stata messa sotto una super squadra.lo reputano come uno degli allenatori più forti al mondo, maha tutte le qualità.Non è vero che mi assomiglia, lui salta l’uomo e ha una forza incredibile, più di me. Un giocatore completo che mi piace tantissimo.nella Champions col City un mio amico si è commosso per come giocava l’Atalanta.ha delle doti eccezionali, la Dea è stata brava a trattenerli tutti e tre e a farli crescere”.“La vita deve venire prima del calcio, è la terza industria in Italia è vero, ci mangia tanta gente, ma è anche pericolosa. Cio penso prima alla salute dell’essere umano, cerchiamo prima di ripartire, chi ha studiato i protocolli deve prendersi le sue responsabilità.