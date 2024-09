Atalantamania: un punto di non ritorno, ma Samardzic è il dopo Koopmeiners!

Getty Images

Nulla accade mai per caso.Sarà una svolta per l'Atalanta, che senza quel gol allo scadere rincorso invano per quaranta minuti(23 tiri, solo 4 nello specchio) sarebbe incappata nella terza sconfitta di fila in trasferta. La squadra di mister Gasperini è tornata a fare gioco, un'altra rispetto all'undici anti Como,La rete dopol'ha rigettata nell'incubo lariano. Questa volta però i nerazzurri hanno avuto la forza di reagire, anche se con molta fatica.: serve più lucidità al 46' di gioco, tanto in difesa (errore di Djimsiti) quanto in attacco. Gasperini alla fine ha mandato in campoBuono l'impatto con la gara di Zaniolo, Cuadrado si è avvicinato ancora alla rete, ma non basta. La panchina quest'anno è lunga e di qualità enel secondo tempo.

Alla fine l'uomo che ha salvato l'Atalanta è stato Samardzic.quello che non ha dato la colpa alla sfortuna sul palo preso pochi secondi prima, ma si è rimboccato le maniche per dare vita a un. Anche sulla punizione si sono viste le sue qualità: lui è l'uomo giusto per sostituire, ha le perfette caratteristiche ed è solo all'inizio del rodaggio. Altro che rinforzo,League.