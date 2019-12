Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, parla in conferenza stampa dei suoi otto anni sulla panchina dei Colchoneros: "In otto anni che sono qui ogni volta si è detto che il gruppo non stava con me. C'è una fase in cui c'è movimento, ne sono consapevole. C'è sempre un periodo in cui la squadra non è con me ma ho sempre avuto pazienza, energia e sicurezza in ciò che penso. Possiamo vincere o perdere, ma sono convinto di ciò che voglio perché conosco i giocatori".