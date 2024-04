Atletico Madrid, Simeone: 'Noi come l'Inter? Loro hanno avuto occasioni qua, ma non le hanno sfruttate'

L'allenatore dell'Atletico Madrid,, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 sul Borussia Dortmund nell'andata dei quarti di finale di Champions League:"Fino al minuto 70 abbiamo avuto occasioni per il 3-0, ma alla fine Brandt poteva pareggiare. Diciamo che prima l'importante è vincere, e abbiamo vinto, ora bisogna preparare il ritorno nella maniera corretta"."Dopo 12 anni all'Atletico Madrid ho imparato la sofferenza. Credo che avremo le possibilità che ha avuto l'Inter al ritorno contro di noi, solo che loro non hanno capitalizzato al momento giusto".

- "Cerchiamo di approfittare delle situazioni per fare pressione alta, De Paul ha fatto gol così e speriamo di continuare. E' rischioso, ma la squadra pensa sempre così".