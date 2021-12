L'Atletico Mineiro e Diego Costa sono incerti se continuare o meno il rapporto, a riportarlo è O Globo Sport. Per la società brasiliana, fresca vincitrice del campionato brasiliano, l'ingaggio dell'ex Atletico Madrid è molto oneroso, considerando che in questo campionato ha dato un apporto di 5 gol e un assist in 18 partite. D'altro canto anche la punta brasiliana naturalizzata spagnola classe '88 ha dichiarato:"l'anno prossimo possono succedere molte cose. Posso restare, posso andare". Tra le possibili soluzioni, secondo il giornale brasiliano, ci sarebbe il Corinthians anche se non si esclude un possibile ritorno in Europa.