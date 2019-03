annientato dalla, che vince 3-0 e passa ai quarti di Champions League., tecnico dei Colchoneros, analizza la sconfitta a Sky Sport: "Sono stati più bravi loro. Il primo tempo non siamo stati bravi a trovare le posizioni giuste, poi c'è stata l'occasione di Morata di testa e non tante altre. Loro continuavano a presentarsi in area a creare pericoli, noi dovevamo difenderci: sono stati bravi a entrare in partita. Noi abbiamo preparato tutte le situazioni, dobbiamo fargli complimenti: non abbiamo saputo reagire. Loro sono stati più bravi di noi e hanno meritato la vittoria, l'Atletico ha fatto degli errori e lo dirò ai giocatori. Sono stati più bravi tatticamente, sulle seconde palle, hanno fatto una grande partita. Cristiano Ronaldo è il migliore del mondo. Il suo gesto? Sicuramente l'ha fatto come l'ho fatto io al Wanda, per dimostrare alla sua gente il suo carattere".