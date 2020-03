Piace, eccome se piace. Pierre-Emerick Aubameyang è uno dei nomi sulla lista di Marotta, che sta già pensando all'Inter che verrà. Nel mercato contano la programmazione e la capacità di scovare le occasioni, da questo punto di vista l'ex dirigente della Juventus non è secondo a nessuno. Da quando è arrivato ha fatto le cose in grande, il prossimo colpo per Conte potrebbe essere l'attaccante gabonese, che non esclude la possibilità di lasciare l'Arsenal a fine stagione. La situazione è intricata, il ragazzo cresciuto nel Milan è in scadenza nel 2021, il rinnovo passa da un ritocco dell'ingaggio (la stampa inglese parla di una richiesta di 12 milioni di euro all'anno) e dalla qualificazione dell'Arsenal alla prossima Champions League.



SCENARIO - I Gunners hanno un ritardo di 8 punti dal quarto posto, di 5 dal quinto che potrebbe valere l'Europa che conta se il Tas di Losanna confermasse l'esclusione del City alla prossima edizione di Champions. C'è tempo per recuperare, ma bisogna sbagliare il meno possibile. Nonostante le dichiarazioni ("Non bisogna vincere dei trofei per essere un grande attaccante") lottare per traguardi ambiziosi è una condizione importante per il futuro di Aubameyang. Che in queste settimane sta ascoltando più campane, compresa quella dell'Inter, che non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di Lautaro, obiettivo del Barcellona. Il ritorno in Italia, insomma, è una possibilità, che potrebbe diventare realtà in estate.