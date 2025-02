Getty Images

Tommasosi è guadagnato la tanto agognata Serie A dopo una lunga gavetta nelle serie minori, grazie alla. Il terzino classe 1994 fu prelevato dai blucerchiati nell'estate del 2019, quando sulla panchina del club genovese sedeva Eusebio Di Francesco. Dopo un inizio complicato, la svolta per Augello arrivò con Claudio Ranieri, che lo promosse titolare dopo essere subentrato allo stesso Di Francesco."Mi comprarono dallo Spezia e devo ringraziare Pasquale Marino e Guido Angelozzi, perché mi hanno aiutato tanto quando mio padre è venuto a mancare. In quella stagionedopo due gare e mi buttò in campo", ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Per Ranieri, Augello – oggi in forza al Cagliari – ha solo parole di grande stima: "Un. La sua marcia in più è il livello umano. Dà serenità e sa come prendere i calciatori. Si prende tutte le responsabilità. Quando il Cagliari era in Serie B mi chiamò, ma io non volevo scendere di categoria. Il calcio è la mia vita, e la Serie A, che mi sono guadagnato a 25 anni con il lavoro, per me è il massimo. Speravo nelcon la Samp, ma alla fine retrocedemmo. E così sono andato da lui."