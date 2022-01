Venerdì 28 gennaio, data cerchiata in rosso sul calendario: Matteo Berrettini si gioca la finale degli Australian Open. Il tennista romano, primo italiano a conquistare la semifinale del prestigioso torneo, affronterà alle 4.30 italiane lo spagnolo Rafa Nadal, che a inizio anno ha vinto l'Atp di Melbourne.



Matteo Berrettini-Rafa Nadal



Venerdì 28 gennaio ore 4.30



La diretta televisiva è prevista sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 che sono visibili su Sky e su Dazn. Il torneo australiano è inoltre trasmesso in streaming su Discovery+, Sky Go, Dazn, TimVision, NowTv ed Eurosport Player.