Nulla da fare per ​Jannik Sinner. L'italiano saluta gli Australian Open ai quarti di finale, sconfitto da ​Stefanos Tsitsipas, oggi semplicemente ingiocabile. Il greco, che sfiderà il vincente di ​Medvedev e Auger-Aliassime, chiude con i parziali 6-3, 6-4, 6-2, non concedendo all'avversario nemmeno un break. A difendere i colori azzurri in semifinale ci sarà​ Matteo Berrettini che, dopo aver battuto in cinque set Gael Monfils, sfiderà sua maestà Rafa Nadal venerdì 28 gennaio (ancora non c'è un orario preciso).