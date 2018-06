Dopo una stagione in prestito al Villarreal, Carlos Bacca si prepara a rientrare al Milan. La sua sosta in rossonero non dovrebbe essere però molto lunga, come dichiarato dallo stesso attaccante al termine dell'amichevole giocata tra la sua Colombia e l'Egitto ieri sera, a Bergamo: "Ho ancora due anni di contratto col Milan, ma stiamo parlando affinché possa restare al Villarreal. La mia volontà è restare in Spagna, sono felice e sto bene. I club ne stanno discutendo, speriamo si arrivi alla soluzione giusta".



DA MONTELLA A FALCAO - "Mi sento bene, sto lavorando tanto per arrivare in forma al Mondiale. Oggi era una partita importante, sappiamo che non è facile giocare il Mondiale, ora lavoriamo per arrivare al meglio alla competizione. Montella? Non parlo più di lui. Il Milan pensa a Falcao? Sappiamo tutti il grande attaccante che è, speriamo per il suo futuro che si arrivi ad una soluzione che vada bene a tutti".



LA SITUAZIONE - Il Villarreal aveva un diritto di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Bacca ma, nonostante la stagione positiva condita da 18 gol segnati, ha provato a ottenere uno sconto dai rossoneri. Negativa, per il momento, la risposta di Massimiliano Mirabelli, che tratterà quindi con il Submarino Amarillo per arrivare a un nuovo accordo.