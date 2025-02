Baldini torna e suona la carica: "Il Pescara va in B. Punto"

Getty Images

Silvio, allenatore del, come si legge su rete8.it, ha parlato alla vigilia del match con l'Ascoli: "Il campo non mi è mancato, poi c’era mio figlio in panchina. Un sogno per ogni genitore. Io quel giorno ho cercato di far capire che ci sono delle ingiustizie. Il gol di Piancastagnaio o il gol di Gubbio sono errori clamorosi. Quando vedo queste cose mi vengono dei dubbi. Ho protestato in maniera plateale per queste ingiustizia ma senza usare cafonaggine nei confronti degli arbitri.Con il Rimini meritavamo di vincere e invece tra pali e sfortuna abbiamo pareggiato. Da quel momento ci è presa la paura. E si abbassa l’autostima. Per fortuna a Carpi è arrivato il successo in rimonta e questa settimana è stata vissuta con euforia e gioia. Prima invece non c’era voglia di scherzare e c’era anche il calciomercato. Posso dire che abbiamo ritrovato il sorriso.

Io voglio portare il Pescara in serie B, poi quando arriveremo alla fine tireremo le somme. E vi ripeto: qui ho trovato la magia. Il Pescara va amato anche se gioca in terza categoria. Se resto anche senza promozione? Il Pescara va in B. Punto. E presto ritroveremo lo stadio pieno come con la Ternana".