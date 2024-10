Balotelli al Genoa, ora è ufficiale: "Finalmente". Tutti i dettagli

i torna a giocare in Serie A, ora è ufficiale:Il club rossoblù ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante italiano classe 1990, che in mattinata aveva sostenuto le visite mediche per poi firmare il contratto con il Grifone.- L'annuncio è arrivato con un video sui social del club ligure, che mostra manifesti in giro della città con l'iconica frase che accompagna Supermario: "". Il video si conclude con Balotelli che celebra la firma: "", "Finalmente".

- Balotelli non cambia numero di maglia, indosserà quello che lo ha sempre accompagnato a livello di club: il 45.Con un secondo video apparso poi sui social del Genoa, Balotelli è diventato davvero...- Balotelli ha firmato con il Genoa un contrattoe una clausola di rescissione unilaterale a favore del club al verificarsi di determinate condizioni.

Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le… pic.twitter.com/dkf54qgpUZ — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 28, 2024

- Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante italiano, nato a Palermo il 12/09/1990, ha firmato il contratto con il suo nuovo club. In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti.Benvenuto a Genova, Super Mario!