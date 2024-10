Getty Images

Genoa, qualcosa si muove in società: una banca incaricata di trovare una soluzione per il club

6 minuti fa



Sono giorni importanti, forse addirittura fondamentali, per il futuro del Genoa.

Se per quanto riguarda il campo l'attenzione collettiva è monopolizzata dall'arrivo in rossoblù di Mario Balotelli, fuori si attendono novità sul fronte societario, dopo che il club è stato ufficialmente messo in vendita dall'attuale proprietà. E notizie rilevanti, a tal proposito, potrebbero giungere molto presto.



Secondo quanto riferisce oggi l'edizione ligure de La Repubblica, la A-Cap, società d'assicurazioni statunitense creditrice della holding 777 Partners, avrebbe incaricato la banca d'affari Moelis di cercare una soluzione per mettere in sicurezza in tempi la situazione economica e finanziaria del Genoa. A tal proposito andrebbe a inquadrarsi la presenza in città di Paul Mann, alto dirigente della banca americana.