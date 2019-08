Futuro tutto da scrivere per Mario Balotelli: il giocatore continua ad essere in bilico tra Brescia e Flamengo. Secondo quanto riporta AS, l'attaccante italiano avrebbe chiesto ai brasiliani una clausola, che prevede l'acquisto del fratello Enoch - oltre a 10 presenze - da parte del Boavista (squadra di Serie D associata al Flamengo).