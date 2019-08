Il Barcellona insiste per riportate in Catalogna Neymar. E le sta provando tutte. L'ultima, come rivela Sport, è quella di provarci con un prestito con obbligo di riscatto, la cosiddetta "formula Mbappé": prestito oneroso, alto, con obbligo di riscatto, così da versare la somma maggiore al termine della stagione, e non ora.



PIANO B - Il Paris Saint-Germain preferirebbe tutti i soldi subito, così da poter tornare nuovamente sul mercato e trovare un sostituto degno. Per questo il piano B dei catalani è quello di offrire soldi più il cartellino di Coutinho, sostituto naturale del brasiliano. Il Barça le vuole provare tutte per regalarsi un attacco da sogno.