Barcellona-Celta Vigo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 19 aprile con calcio d'inizio alle ore 16:15) è una gara valevole per la 32ª giornata di campionato nella Liga spagnola, la tredicesima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno soltanto 6 alla fine. Reduci dalla qualificazione in semifinale di Champions League contro l'Inter, i padroni di casa si presentano a questa sfida al primo posto in classifica con 70 punti, 27 in più degli ospiti, settimi a quota 43.Partita: Barcellona-Celta Vigo.Data: sabato 19 aprile 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 16:15.

Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.(4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Martin; Garcia, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.(4-5-1): Guaita; Javi Rodriguez, Sotelo, Alonso, Mingueza; Carreira, Duran, Beltran, Moriba, Alfon; Iago Aspas. All. Giraldez.- Flick deve fare a meno degli infortunati Balde, Bernal, Casado e ter Stegen. Dall'altra parte il Celta non può contare su El Abdellaoui e Starfelt.

- Barcellona-Celta Vigo è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.

- La telecronaca di Barcellona-Celta Vigo è affidata alla DAZN Squad.