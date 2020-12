Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester City resta il principale favorito nella corsa a Leo Messi in caso di addio al Barcellona a giugno. Il giocatore argentino non sarebbe convinto di nessuno dei candidati alle elezioni presidenziali di fine gennaio e le parole di ieri del presidente ad interim Tusquets ("Sarebbe stato meglio cederlo in estate") avrebbero creato una frattura insanabile. Resta in corsa per la Pulce anche il Paris Saint-Germain.