Barcellona, Flick è atterrato in città: cosa manca per l'annuncio, tutto dipende da Xavi

. Secondo quanto viene riportato dalla stampa spagnola di settore, l'allenatore tedesco è arrivato, nel corso di queste ore, per finire di definire gli ultimi dettagli del suo contratto con il club catalano. Le parti sperano di annunciare l'accordo il prima possibile, con la giornata di domani che risulterà decisiva.I dettagli dell'operazione non sono ancora stati rivelati, ma tutto lascia pensare che. Poi comincerà la parte più difficile della nuova era: la pianificazione del mercato e della rosa della prossima stagione.

Il presidente Joan Laporta ha deciso di esonerare il tecnico catalano, dopo le dichiarazioni rilasciate da Xavi che aveva sottolineato le difficoltà di competere con il Real Madrid in terra spagnola e con gli altri grandi club europei in Champions League nella prossima stagione per via dei problemi finanziari del Barcellona.Per dare l'annuncio di Flick, però, manca l'accordo sulla buonuscita di Xavi.