L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato del futuro di Eric Garcia a El Desmarque e ha confermato come lascerà i Citizens in prestito per andare a giocare nel Barcellona: "​Andrà a giocare nel Barcelona l'anno prossimo. Non è un giocatore qualunque, è un calciatore di primo livello e tenerlo fuori dalle mie formazioni mi spezza il cuore".