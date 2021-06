Durante il ritiro della nazionale spagnola a Las Rozas, Jordi Alba è stato intervistato dalla televisione spagnola e ha parlato del suo futuro in nazionale e nel club.



SUL SUO FUTURO AL BARCELLONA - Ho ancora tre anni di contratto e voglio rispettarli. La mia intenzione è restare al Barça per tutta la vita.



SU KOEMAN - Spero che tutto si risolva il prima possibile. Il mister ha ancora un anno di contratto e ha fatto una grandissima stagione. La decisione è del presidente e la rispetteremo.



SUL SUO FUTURO IN NAZIONALE - Alla mia età gioco ogni competizione come fosse l’ultima.