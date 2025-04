Barcellona, Laporta si esalta verso l'Inter: "Triplete? L'unico limite è il cielo"

Getty Images

, presidente del, ha parlato a TV3 all'indomani della vittoria della sua squadra ai danni del Real Madrid in finale di Copa del Rey. Queste le sue parole."Penso che abbiamoAbbiamo parlato di, di, di massima, diAbbiamo concentrato il discorso su questo. In seguito, non siamo interessati ad altre strategie. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare".I ragazzi si divertono così tanto. Erano i primi convinti di. Erano convinti da Dortmund che avrebbero vinto. Hanno fiducia in se stessi. Sono molto giovani e hanno la giusta irriverenza".

È un buon rivale. Il primo tempo è stato chiaramente nostro, ma non facendo il secondo goal poi ci sono quelle regole non scritte che ti portano a subire il pareggio. Ma abbiamo giocato con molta convinzione".