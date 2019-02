Lenglet, difensore del Barcellona, parla in vista della sfida contro il Lione in Champions League, tornando sull'eliminazione dello scorso anno contro la Roma: "C’è una cicatrice e vogliamo cancellarla facendo una grande camminata in Champions. Eliminare la cicatrice e dare un’altra immagine al club. Immagino che molti giocatori si sia sentiti delusi da quella partita di ritorno a Roma, e lo stesso vale per i dirigenti. Dobbiamo dimostrare che è stato un errore facendo meglio".