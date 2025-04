Barcellona, problema muscolare per Lewandowski: è allarme per l'Inter e che paura contro il Celta Vigo

a ripetizione ai suoi tifosi a circa 10 giorni dal primo incrocio coi nerazzurri, nella semifinale di, a Montjuic. A pochi giorni dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Borussia Dortmund che ha messo paura agli uomini di Flick dopo il largo 4-0 dell'andata,, in un match valido per la 32esima giornata di Liga, il Barcellona, costretto ad abbandonare il campo (al suo posto Gavi) al 78°.Ad eccezione dell'infortunato Balde (che sarà certamente indisponibile per la doppia sfida contro l'Inter), il Barcellona ha utilizzato un undici di partenza molto vicino a quello migliore possibile. Con Szczesny in porta, Koundé, Cubarsì, Inigo Martinez e Martin in difesa, Pedri, De Jong e Fermin Lopez in mediana e un reparto offensivo leggermente inedito.per completare il tridente con gli intoccabili Raphinha e Lewandowski. Era stato proprio l'ex attaccante del Valencia a trovare il modo di sbloccare il risultato (dopo soli 12'), un'illusione che il pomeriggio di Montjuic potesse essere vissuto senza sussulti. Si conferma invece la legge secondo cui, dopo un match europeo e a maggior ragione dopo una gara intensa e sofferta come quella di Dortmund, ci sia sempre un pezzo da pagare.E così, appena tre minuti dopo il vantaggio, l'ex attaccante del Betis SivigliaIl Barcellona mette dentro Dani Olmo, recuperato dall'ultimo infortunio, e Yamal e prima la riacciuffa sul 3-3 e poi la ribalta del tutto proprio col nazionale spagnolo ed il solito Raphinha, autore di una doppietta. (15° goal in campionato, 30° in stagione).Difficile comprendere al momento la gravità del problema, ma il centravanti ha polacco ha lasciato il campo con una smorfia di dolore e Flick è corso immediatamente ai ripari togliendolo dal campo. Un motivo di preoccupazione importante per un finale di stagione che vede il Barcellona in corsa su tre fronti - col Real Madrid è testa a testa anche per la conquista della Liga - ma con una defezione che rischia di privare i catalani di una pedina fondamentale. Capace di toccare quota 40 reti in tutte le competizioni a quasi 37 anni.Superato lo choc e, che completa la rimonta da urlo della propria squadra e consente di riportarsi a +7 sul Real Madrid, impegnato domani contro l'Athletic Bilbao. Al netto della preoccupazione per le condizioni fisiche di Lewandowski, emerge un altro dato che deve far riflettere Hansi Flick:e non sembra offrire grandi garanzie dal punto di vista difensivo. Da inizio stagione sono già 5 le occasioni nelle quali il Barcellona ha concesso dai 3 goal in su ai propri avversari. Tutto il contrario di un'Inter a tenuta stagna e che, anche nella sofferenza dell'incrocio col Bayern, ha dimostrato una tenuta mentale invidiabile.