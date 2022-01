LATEST NEWS



FC Barcelona have received confirmation of the registration of @DaniAlvesD2. The player is available for #LinaresBarça. pic.twitter.com/LceX7W8Zhk — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2022

Arrivano le prime buone notizie per il: i blaugrana comunicano che è arrivata la confermazione dell'iscrizione di, il terzino quindi potrà essere a disposizione di Xavi per la sfida di Copa del Rey con il Linares. C'è ancora da attendere invece per il via libera all'iscrizione di, acquistato dal Manchester City per 55 milioni di euro più bonus.