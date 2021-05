Il Barcellona deve prendere una decisione su Juan Miranda. Il giovane terzino in prestito al Betis ha un contratto in scadenza il 30 giugno con i blaugrana, che possono esercitare un’opzione per il rinnovo fino al 2023. Questa, però, scade il primo giugno, quindi la decisione verrà presa durante questa settimana. In caso di mancato rinnovo, la priorità del giocatore è restare al Betis, dove potrebbe rimanere anche in caso di rinnovo con il Barça ma in prestito.