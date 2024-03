Bari-Sampdoria, Manfredi chiama Pirlo e la squadra: il retroscena

La partita con il Bari è stata cruciale per la. Per la prima volta in stagione, vincendo in Puglia i blucerchiati hanno agganciato il treno play off, un sogno che sembrava davvero lontano soltanto un mese fa. Invece il doppio successo ai danni di Ascoli e biancorossi ha portato il Doria a 40 punti, regalando nuovo entusiasmo all'ambiente. La società però non ha mai nascosto che quello dei play off fosse il suo obiettivo primario: già tempo fa il presidente Matteoaveva parlato alla squadra, ponendo l'ingresso nelle prime otto come traguardo da centrare.In questo senso, c'è un retroscena raccontato dal Corriere dello Sport che fa capire bene quale fosse il clima nello spogliatoio blucerchiato prima del match. Già ieri infatti era trapelata la notizia della chiamata tra Kasami e Manfredi, che faceva seguito ad un'altra videochiamata, quella effettuata dal numero uno blucerchiato alla squadra. Nelle ore antecedenti la gara infatti Manfredi si eracon la squadra e con lo staff tecnico.Il presidente avrebbe anche pronunciato un breve discorso motivazionale, in questi termini: "”. Segno evidente che la proprietà considera i playoff il traguardo da inseguire per la stagione.