Walid Cheddira, italo-marocchino classe 1998, è stato riscattato dal Bari a titolo definitivo. Il giocatore era di proprietà del Parma e ha firmato un contratto triennale con i biancorossi.



Questo il comunicato del club:



SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore italo-marocchino Walid Cheddira (22.01.1998 Loreto). L'attaccante, dopo una splendida stagione in biancorosso, culminata con la promozione in Serie B (39 presenze, 7 gol, 3 assist e 2 rigori procurati), ha firmato un contratto fino al giugno 2025 e sarà nuovamente a disposizione di mister Mignani sin dal ritrovo della truppa in città previsto per lunedì 4 luglio.