Cristiano Ronaldo fa carica sul portiere, l'arbitro fischia naturalmente fallo ma CR7 non ci sa e urla "Non l'ho toccato", al che Mattia Perin gli dà ripetutamente del bugiardo. Anzi, del "Mentiroso", in spagnolo. Un siparietto, andato ieri in scena all'Allianz Stadium, che ci riporta alla partita di andata, il Genoa-Juventus di Marassi (anche quello vinto 3-1 dalla Juve, peraltro). Calcio di rigore, sul dischetto si presenta Ronaldo, Perin lo provoca: "Ancora centrale?". Ebbene sì, ancora centrale, gol di Ronaldo e Juve che vince.